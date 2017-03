Mathias Vandenborre uit Ingelmunster wint in Edewalle

Er kwamen 69 deelnemers aan de start bij de nieuwelingen in Edewalle bij Handzame voor een wedstrijd over 60 km. Zestig daarvan haalden uiteindelijk de meet. Een omvangrijke groep kwam aan de meet, Mathias Vandenborre bleek over de snelste benen te beschikken.

(Foto Gino)

De top 10

01 Mathias Vandenborre

02 Bastien Lechantre

03 Jens De Weirdt

04 Calvin Verbeeck

05 Lucas Dewachter

06 Simon Maes

07 Aaron Verstraete

08 Nathan Castelain

09 Jari Simoens

10 Alex Vandenbulcke

Klik hieronder voor de volledige uitslag