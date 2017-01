Lars Van der Haar wint solo in Hoogerheide

Voor eigen volk finishte Van der Haar solo, even later won zijn ploegmaat Tom Meeusen de sprint voor de tweede plaats van de Nederlander Corné van Kessel. De Franse kampioen Clément Venturini en Kevin Pauwels vervolledigden de top vijf in Hoogerheide. Voor Van der Haar was het de tweede zege op rij, zaterdag was hij al de beste in Rucphen.

Wout van Aert verzekerde zich vorige week in Fiuggi al van de eindzege in de Wereldbeker. De regerende wereldkampioen is licht geblesseerd en was dan ook niet van de partij in Hoogerheide. Laurens Sweeck, Jens Adams en Eli Iserbyt gaven om uiteenlopende redenen forfait voor de cross in Hoogerheide, de laatste test voor het WK van komend weekend in Luxemburg.

(Belga)