Klaas Vantornout op de keien?

Een verbouwereerde Klaas Vantornout reageerde bij Sporza op de gala-avond na de laatste Superprestige-wedstrijd. "Na de veldrit in Middelkerke kreeg ik een telefoontje van mijn ploegmanager dat mijn contract op 1 maar verbroken wordt. Dit had ik niet zien aankomen. Ik heb het hier bij Marlux-Napoleon Games altijd naar mijn zin gehad maar dit komt nu heel hard aan. Ik fiets nog altijd veel te graag en ik wil zeker op deze manier geen afscheid nemen van deze mooie sport. We zien wel wat de toekomst brengt. Maar het is zeker dat ik niet op deze manier afscheid zal nemen" klonk het nog strijdvaardig.

Jurgen Mettepenningen, de ploegmanager, reageerde als volgt. "We kunnen niet ontkennen dat de resultaten tegenvallen dit jaar. Klaas heeft nog een contract tot maart 2018 met een clausule waarin staat dat het contract op 1 maart 2017 stopgezet kan worden. Dit gaan we nu evalueren. Als we gebruik gaan maken van deze clausule is er dus geen sprake van een ontslag of contractbreuk" aldus de manager.

(Red)