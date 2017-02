Klaas Vantornout mag contract bij Marlux-Napoleon Games dan toch uitdoen

Afgelopen weekend vertelde Vantornout op het jaarlijkse gala na afloop van de laatste Superprestigewedstrijd van het seizoen dat zijn contract op 1 maart verbroken zou worden, wat dan weer ontkend werd door de ploegleiding. Die stelde dat er in de overeenkomst een clausule staat waarmee het contract op 1 maart 2017 stopgezet kan worden. "De woorden die afgelopen weekend zijn gevallen, werden door teammanager Jurgen Mettepenningen en Klaas Vantornout vandaag maandag tijdens een afspraak uitgepraat", klinkt het in de mededeling. "Meer dan dat zelfs, want de twee kwamen ook tot een contractueel akkoord over het vervolg van de carrière van de tweevoudige Belgische kampioen veldrijden. Na negen jaar trouwe dienst in onze ploeg begint Klaas straks op 1 maart aan zijn tiende. De clausule die bestond om het lopende contract op 1 maart van dit jaar stop te zetten, wordt dus niet gebruikt."

"Vergeven en vergeten"

Mettepenningen betreurt de woorden die vielen nadat bekend raakte dat werd overwogen om het contract stop te zetten. "Wat dit weekend is gebeurd en gezegd, dat vonden we beiden jammer en hebben we tijdens onze afspraak vandaag uitgepraat", aldus de teammanager. "Mijn respect en dankbaarheid voor wat Klaas de afgelopen negen jaar voor onze ploeg heeft betekend, is altijd groot gebleven. En daarom ben ik blij dat we toch tot een nieuw akkoord kwamen, zodat Klaas zijn carrière bij ons kan verderzetten. Daar voelen we ons beiden goed bij."

Ook Vantornout is opgelucht met de uitkomst van het gesprek. "Ik heb me altijd goed gevoeld in deze ploeg. De teamleiding, de ploegmaats, de entourage, we hangen allemaal aan elkaar. Daarom ben ik zo blij dat we nu toch gewoon samen verder kunnen gaan. Wat dit weekend is gezegd, hebben ik en Jurgen vandaag als volwassen mensen uitgepraat. Dat is vergeven en vergeten. We kunnen met een propere lei aan mijn tiende jaar bij de ploeg beginnen, en dat is een grote opluchting", besloot de veldrijder.

(Belga)