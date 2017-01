Klaas Vantornout klopt de jeugd op provinciaal kampioenschap in Otegem

Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft maandag in Otegem voor het tweede jaar op rij de Weversmisdagcross gewonnen. De drievoudige Nederlandse kampioen haalde het in de traditionele herkansing van de kampioenschappen van Europees kampioen Toon Aerts en Laurens Sweeck. Tim Merlier werd vierde, voor Wout van Aert die daags na zijn tweede Belgische titel op rij niet in het stuk voorkwam. Klaas Vantornout was zesde en hij mag zich als eerste West-Vlaming dus West-Vlaams kampioen noemen.

Al vrij snel kregen we zes leiders met daarbij onder meer Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Klaas Vantornout en Tim Merlier. Een groepje met Mathieu Van der Poel volgde op een handvol seconden. Wout van Aert moest daar al wat meer achterstand goedmaken. Ondanks het modderige parcours wisselde de Nederlandse kampioen voor de tweede opeenvolgende keer niet van fiets, in tegenstelling tot de rest van het deelnemersveld, en schoof zo door naar de leiding van de wedstrijd. Van der Poel trok na het einde van de tweede ronde fors door en sloeg een kloof. Michael Vanthourenhout repte zich naar de eenzame leider en kreeg Toon Aerts mee in steun. Dit trio mocht de laatste zes resterende ronden aanvatten met een voorsprong van vijftien seconden op een groepje met tien renners waar Wout van Aert ook deel van uitmaakte.

Toen vooraan alles dreigde samen te klitten versnelde Van der Poel opnieuw waardoor alles weer op een lang lint getrokken werd. Van der Poel bleef beuken waardoor de rest kraakte. Sweeck kreeg in de tegenaanval het gezelschap van Toon Aerts. Wereldkampioen Van Aert volgde op vier ronden van het einde reeds op 0:46 van de eenzame leider. Achter de Nederlandse kampioen ontdeed Laurens Sweeck zich van Aerts, maar de Europese kampioen bundelde in de voorlaatste ronde zijn krachten en kon nog voor het ingaan van de slotronde Laurens Sweeck naar de derde plaats terugzetten.

(BELGA / Foto RD)