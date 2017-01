Kampioenen Wout van Aert en Mathieu van der Poel toppen maandag affiche in Otegem

Tweevoudig Belgisch kampioen Wout van Aert neemt er de start, net als Nederlands kampioen Mathieu van der Poel. Ook Belgisch kampioen bij de beloften, Quinten Hermans, tekent er present.

"Net als andere jaren hebben wij weer de beste renners weten te strikken voor onze cross op 'Weversmisdag'. Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel komen de Belgische en Nederlandse kampioen aan de start, naast Europees kampioen Toon Aerts en beloftenkampioen Quinten Hermans. Ook de vrouwen maken in Otegem hun opwachting. Grote afwezige in die categorie is echter Sanne Cant, die een stage in Spanje verkiest boven onze cross", stelt organisator Willy Ovaere.

"Wij hebben wat gesleuteld aan ons parcours", vervolgt Ovaere. "Zo'n vijfhonderd meter na de finish is ter hoogte van het voetbalveld van Blauwvoet Otegem een trap opgesteld. Dat moet het allemaal spectaculairder maken voor de toeschouwers. Die zullen traditiegetrouw opnieuw massaal aanwezig zijn."

Vorig jaar ging de zege er naar Mathieu Van der Poel. Hij haalde het toen van Michael Vanthourenhout en Kevin Pauwels. Bij de vrouwen elite was toen Jolien Verschueren de sterkste. Zij liet onder meer de Luxemburgse Christine Majerus en Ellen Van Loy achter zich.

(Belga)