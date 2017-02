Jens Keukeleire vreest voor sleutelbeenbreuk (en de voorjaarskoersen)

Het ongeval gebeurde in de buurt van Benidorm waar de renner van Orica-Scott vertoefde nadat hij eerder de Ronde van Valencia, de Vuelta Ciclista de Murcia en de Clasica Almeria van afgelopen weekend reed. Hij trainde er verder in de Spaanse zon met het oog op het voorjaar. In een bocht werd hij aangereden door een wagen en kwam hij ten val. Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn linkerzijde, vooral schaafwonden op zijn been, elleboog en in zijn gezicht en hij bezeerde ook zijn linkerschouder. Hij kreeg de eerste zorgen in een ambulance, maar liep nog niet langs in het ziekenhuis. "In het begin had ik niet al te veel pijn", zegt hij. "Pas later, toen ik thuiskwam, is die pijn de kop op beginnen steken aan mijn schouder."

Voorjaar in gedrang?

De renner liep in 2013 al eens een sleutelbeenbreuk op tijdens een training. "Ik heb nu last aan diezelfde schouder, en ook dezelfde pijn als toen, dus echt goed is dat niet. Morgen was ik sowieso van plan om terug te keren naar België en laat ik foto's nemen, pas dan weet ik meer."

Keukeleire zou normaal gezien de Omloop Het Nieuwsblad rijden volgende week. Maar als er sprake is van een sleutelbeenbreuk moet hij die koers alvast uit zijn hoofd zetten en komt ook de rest van zijn voorjaar in het gedrang.

(Belga)