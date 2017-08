Jens Debusschere vijfde in massasprint in Ronde van Spanje

Na 198,2 kilometer van Escaldes-Engordany naar Tarragona was de 28-jarige Italiaan de snelste in een massasprint. De Spanjaard Juan José Lobato sprintte naar de tweede stek. Met Tom Van Asbroeck (3e), Edward Theuns (4e) en Jens Debusschere (5e) finishten er drie Belgen in de top vijf.

Chris Froome (Sky) behield de rode leiderstrui. De 32-jarige Brit heeft twee seconden voor op de Spanjaard David De La Cruz, de Ier Nicolas Roche en de Amerikaan Tejay van Garderen.

Trentin bezorgde Quick-Step de tweede zege in deze Vuelta. Zondag liet Trentin in de tweede etappe een gaatje vallen, waarna zijn teammaat Yves Lampaert naar de zege kon rijden. Trentin, die eerder al ritsucces boekte in de Tour (2013 en 2014) en de Giro (2016) zit dit seizoen aan twee zeges. Begin deze maand won hij een etappe in de Ronde van Burgos (2.BC).

Woensdag brengt de vijfde etappe het peloton van Benicassim naar Alcossebre (Valencia). De rit is 175,7 kilometer lang. Onderweg worden er drie cols van tweede en twee van derde bedwongen. De aankomst ligt op de Ermita Santa Lucia, een muur van 3,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 procent.

(BELGA)