Jens Debusschere sprint naar vijfde plaats in voorlaatste etappe Tirenno-Adriatico

Na 168 kilometer tussen Ascoli Piceno en Civitanova Marche haalde de Colombiaan het in een sprint voor wereldkampioen Peter Sagan. Jasper Stuyven werd derde. Met ook nog Jens Debusschere, vijfde, en Jürgen Roelandts, tiende, eindigden drie Belgen in de top tien.

De leiderstrui blijft in handen van Nairo Quintana (Movistar). De rittenkoers eindigt morgen dinsdag met een individuele tijdrit over 10 kilometer in San Benedetto del Tronto. De Colombiaan begint eraan met 50 seconden voorsprong op Thibaut Pinot, Rohan Dennis is derde op 1:06. Quintana, die zaterdag de koninginnenrit won, kan voor de tweede keer in zijn carrière (na 2015) de eindzege pakken in de Koers van de twee zeeën.

(Belga)