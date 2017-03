Jens Debusschere is hersteld van valpartij

Het deelnemersveld in de Waalse openingskoers is niet meteen om mee uit te pakken, met ook slechts drie World Tourteams aan de start en de kansen op een overwinning bij een Belgisch team, hetzij Lotto-Soudal, hetzij Quick-Step Floors, is dan ook groot. Bij Lotto-Soudal is Debusschere een van de kopmannen. "Ik weet niet of ik fit genoeg zal zijn", sprak hij, "maar ik heb maandag en dinsdag wel twee goede trainingen gedaan en het gevoel was goed. Een wedstrijd is natuurlijk altijd anders, al denk ik wel dat mijn lichaam in orde is. Ik heb niet echt pijn meer. Maandag liep ik ook langs bij een chiropractor en ik denk dat intussen alles wel weer op 'zijn plaats zit'. Van mijn hoofd heb ik ook geen last. Uiteindelijk heb ik het toch zo'n drie dagen rustig aangedaan. Dus dat komt wel goed. Normaal zou ik nog wat langer rust nemen, tot zondag, maar ik voel me goed en dit is ook niet de periode om veel koersen te missen. Het ritme dat je nu opdoet is echt wel belangrijk voor de komende drie, vier weken."

Gaan voor winst

Debusschere verschijnt met ambitie aan de start. "We staan hier met een sterke ploeg aan de start en we zullen met onze ploeg ook onze verantwoordelijkheid nemen. We willen graag met de zege naar huis en ik denk dat ik hier wel kan meedoen voor de overwinning. Er is nog niet bepaald wie de kopman is. Er zijn nog een paar jongens van de ploeg in goede doen, dan denk ik aan Jasper De Buyst. We zullen wel zien hoe alles uitdraait, de koers zal dat wel uitwijzen."

