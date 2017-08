Jens Debusschere gaat voor sprintzege in de Ronde van Spanje

Over drie dagen wordt de Vuelta (19 augustus-10 september) op gang geschoten met een ploegentijdrit in het Franse Nîmes, de derde buitenlandse start ooit voor de Ronde van Spanje. Lotto Soudal-sportdirecteur Mario Aerts ging dieper in om de ambities van het team. "We starten met een vrijbuitersploeg", aldus Aerts. "Etappewinst zou mooi zijn, maar alles mag, niet moet."

"Jens Debusschere is onze sprinter van dienst", stak Aerts van wal. "Er zijn vier kansen voor de pure sprinters deze Vuelta: de tweede, vierde, dertiende en twintigste rit. In een aantal lastigere etappes kan Jens mogelijk overleven en aan de meet ook meesprinten voor de zege."

Maxime Monfort en Bart De Clercq zullen in deze Vuelta niet op een klassement mikken, maar ritwinst nastreven. "Maxime en Bart kunnen zich op bepaalde dagen in de grupetto zetten en zo energie sparen om tijdens andere ritten fris in de aanval te trekken. Hetzelfde geldt voor Thomas De Gendt en Tomasz Marczynski. De Gendt is erop gebrand om na ritzeges in de Giro en Tour ook in de Vuelta te winnen."

Sander Armée krijgt na knappe prestaties in de Vierdaagse van Duinkerke en de Ronde van Noorwegen zijn kansen als klassementsrijder. "Sander krijgt in deze Vuelta een vrije rol", bevestigde Aerts. "Sander kan bergop aanklampen en we zullen zien hoever dat hem brengt in de Vuelta. We plakken er helemaal geen plaats op, maar zien waar het schip strandt; er is geen druk."

Een val op training met een heupbreuk als gevolg houdt Rafael Valls uit de Vuelta, zijn plaats werd ingenomen door Adam Hansen. Debutant Rémy Mertz en Jelle Wallays vervolledigen ten slotte de selectie.