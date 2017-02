Jelle Camps triomfeert bij junioren in Superprestige in Hoogstraten

De junior van Acrog-Balen BC haalde het voor de Nederlanders Thymen Arensman en Ryan Kamp. Hij neemt ook de leiderstrui in het klassement over van Toon Vandebosch. Camps nam de start voor zijn rekening op het vernieuwde parcours in Hoogstraten en dook als eerste het veld in, maar daarna maakte hij een foutje en viel hij terug. Het Nederlandse duo Arensman en Kamp profiteerde en sloeg een kloofje in de eerste ronde.

15 tellen bedroeg hun voorsprong en een groepje met Florian Vermeersch, winnaar zaterdag in Lille, Yentl Bekaert, Belgisch kampioen Toon Vandebosch en Jelle Camps beet zich lange tijd de tanden stuk in de achtervolging. Het was uiteindelijk Camps zelf die op zijn eentje de sprong naar voren zou maken.

Eerst haalde hij Kamp bij die Arensman had moeten laten rijden, vervolgens beende hij de Nederlandse leider bij. Camps toonde zich de sterkste en soleerde naar de zege. Aan de finish hield hij 14 seconden voorsprong over op Arensman. Mede dankzij de dubbele punten (zowel in Hoogstraten, als in de slotmanche in Middelkerke) neemt hij de leiderstrui over van Vandebosch die slechts achtste werd. Hij telt nu 100 punten, zes meer dan Arensman en 11 meer dan Vandebosch die derde staat.

Bij de nieuwelingen was Luke Verburg, net zoals zaterdag in Lille, aan het feest. De Nederlander haalde het voor zijn landgenoten Pim Ronhaar en Lars Boven.

(Belga)