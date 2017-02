Als opwarmer voor de echte veldrit was er een estafetterace en een wedstrijd hoogspringen met de crossfiets. Die eerste discipline werd gewonnen door het trio Laurens Sweeck, Joyce Vanderbeken en Diether Sweeck. Bij het hoogspringen ging de zege naar Jan Denuwelaere, die Tom Meeusen onttroonde. De Poperingenaar ging met de crossfiets over 80 centimeter. Onder het motto: 'don't try this at home, of toch zeker niet in de living.'

(FJA - Foto's Belga)