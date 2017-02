IN BEELD Wielerwereld neemt massaal afscheid van Serge Baguet

Tal van iconen uit de wielerwereld namen afscheid van Serge Baguet. Onder andere Peter Van Petegem, Johan Museeuw, Patrick Lefevere, Lorenzo Lapage, Geert Van Bondt, Peter De Clercq, Nico Mattan, Willy Teirlinck, Mario Aerts, Dirk De Wolf en organisatoren van wielerwedstrijden, journalisten en wielerfans hielden eraan present te tekenen.

"Wij hebben vandaag afscheid genomen van een heel warm man", stelde manager Patrick Lefevere. "Serge heeft de laatste twee jaren van zijn carrière bij ons in de ploeg gezeten. Het eerste jaar als Belgisch kampioen. Het tweede jaar kreeg hij af te rekenen met een rugblessure en nam hij het besluit te stoppen. Ik herinner me zijn laatste wedstrijd en dat feestje daarna in Desselgem nog goed. Zijn overlijden sloeg in als een bom, ook al wisten we dat het de laatste tijd niet zo goed meer met hem ging. 47 jaar is echter geen leeftijd om al te sterven."

Ook ex-wereldkampioen Johan Museeuw was zeer geëmotioneerd. "Ik heb nog met Serge gekoerst en organiseerde later samen fietsvakanties met hem. Zijn overlijden is vooral erg voor zijn familie. Deze dagen hakken er echt wel in. Ikzelf heb ook tweemaal dicht bij de dood gestaan. Momenten als nu doen je wel eens stilstaan bij de dingen des levens. Wij hebben vandaag afscheid genomen van een zeer tof mens."

Serge Baguet kende een tweedelige wielercarrière. Hij begon in 1991 bij de Lottoploeg en sloot het eerste deel van zijn wielerloopbaan gedesillusioneerd af in 1996. Hij ging daarna aan de slag als dakwerker. Na vier jaar haalde Jef Braekevelt hem opnieuw binnen bij de Lottoploeg. Baguet werd daarna nog Belgisch kampioen maar wellicht zijn grootste triomf kwam er in 2001 toen hij in de Tour de France een etappe won. Zijn laatste wedstrijd werd de GP Briek Schotte van 11 september 2007 in Desselgem.

Serge Baguet overleed op donderdag 9 februari in familiekring in zijn woonplaats Sint-Lievens-Houtem aan de gevolgen van darmkanker, een ziekte die bij hem in 2014 werd vastgesteld.