Het is tijd om op te staan

We moeten niet onnozel doen: als er eentje van ons is die altijd en overal voor winst meedoet, is het wel Sep Vanmarcke. Vijf jaar geleden winnaar van de Omloop, maar sindsdien op zijn honger, ondanks een resem ondankbare ereplaatsen in het allergrootste werk. Vanmarcke krijgt veel kritiek, maar weet heel goed waarmee hij bezig is. Ooit komt de dag dat hij niet meer als tweede of derde op het podium moet. De vraag is alleen wanneer. En als dat toch om een of andere reden niet lukt, zal hij na afloop van zijn carrière nog altijd kunnen zeggen dat hij een steengoede coureur is geweest.

