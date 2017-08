Guillaume Van Keirsbulck gaat voor ritzege in BinckBank Tour

Hij krijgt daarvoor de steun van Kenny Dehaes, Wesley Kreder, Mark McNally, Xandro Meurisse, Frederik Backaert, Pieter Vanspeybrouck en Dion Smith. Die laatste drie reden net als Van Keirsbulck ook de Tour de France.

"Ik voel me eigenlijk vrij goed gerecupereerd van de voorbije Ronde van Frankrijk", verklaarde Van Keirsbulck, die in 2014 al eens een ritzege boekte in de Nederlands-Belgische rittenkoers. "Ik heb vorige week vier criteriums gereden om actief te blijven. Zaterdag reed ik Dwars door het Hageland en nu wil ik opnieuw proberen een rit te winnen in de BinckBank Tour. Ik kijk er naar uit, maar een specifieke etappe heb ik voorlopig nog niet in gedachten. Het algemene klassement? Een Ardennenetappe valt hier soms te vergelijken met een vlakke etappe in de Tour. Dat valt dus nog even af te wachten. Ik verwacht ook wel iets van mijn ploegmaats Frederik Backaert en Pieter Vanspeybrouck, die al sterk presteerden in de Ronde van Frankrijk. De concurrentie in de Tour is de sterkste die er is. Het deelnemersveld in de BinckBank Tour is ook sterk, maar valt niet te vergelijken met wat er in de Tour mee reed."

(Belga)