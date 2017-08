Goud voor Victor Campenaerts in tijdrit bij de elite

Onze landgenoot, die vorig jaar in het Franse Plumelec al zilver veroverde op het eerste EK, finishte na 46,5 kilometer in 53:12 en behield zo drie seconden voorsprong op zijn Poolse concurrent Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe). Het brons, op zes seconden, was voor de Ier Ryan Mullen (Cannondale-Drapac).

De 25-jarige Campenaerts liet vooraf al optekenen enkel met goud tevreden te zijn. Onze provinciegenoot Yves Lampaert, die geselecteerd werd voor de tijdrit in Herning, gaf op het laatste moment forfait door ziekte. De nummer zes van vorig jaar kampte met koorts.

De Belgische delegatie heeft zo voorlopig drie medailles. Naast de gouden plak voor Campenaerts en de zilveren voor Duyck, pakte Sébastien Grignard al brons bij de junioren woensdag.

