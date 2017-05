Gill Meheus wint 10de Ereprijs André Losfeld in Aalbeke

De reactie bleef echter niet uit en de kopgroep werd al snel teruggegrepen. Het was het begin van een geanimeerde wedstrijd waarbij de laatste 40 kilometer werd aangevat met nog 25 kanshebbers op de zege.

Jordy Vermeire, Gill Meheus en Ayton Muys brachten op 25 km van het einde de finale op gang. Hun aanval werd gekortwiekt, maar kort na de hergroepering reden de Albanees Sefa Syber, opnieuw Gill Meheus en David Motte van hun concurrenten weg en enkel David Geldhof en Kobe Vanoverschelde konden de bres nog dichten. Finaal geraakten Meheus en Syber lichtjes voorop en in de spurt haalde Meheus het van de Albanees die nog probeerde op een niet te sportieve manier de deur dicht te doen.

Even later werd David Motte derde voor David Geldhof. Voor Gill Meheus was het zijn derde zege van het seizoen.

(WO-Foto WO)

De top 10

1. Gill Meheus

2. Sefa Ylbert (Alb)

3. David Motte op 0:03

4. David Geldhof

5. Kobe Vanoverschelde

6. Mario Willems 0:12

7. Axel Flet (Fra)

8. Ayton Muys 0:26

9. Benjamin Poiret (Fra)

10. Stephen Hall (Aus)

Klik hieronder voor de volledige uitslag