Gianni Vermeersch put vertrouwen in Bredene voor BK

Beide renners waren daar best tevreden mee en kijken met vertrouwen uit naar het Belgisch kampioenschap, dat volgende week in Oostende plaatsvindt.

De vorige editie van de cross in Bredene haalde Sven Nys na de finish nog furieus uit naar Gianni Vermeersch. De anders zo rustige Nys ging toen verhaal halen bij de Klerkenaar omdat die hem meermaals zou gehinderd hebben. Gianni Vermeersch antwoordde dit jaar met de pedalen en werd derde. "Deze podiumplaats doet me enorm veel deugd. De voorbije weken kende ik een pak pech en het is leuk nu eens op het podium te kunnen staan. De voorgaande weken voelde ik mijn conditie alsmaar beter worden. In Diegem was ik op weg naar een mooie vijfde plaats, maar kreeg ik kettingproblemen en ook in Zolder kende ik pech. Deze derde plaats maakt veel goed. De conditie is goed. Het BK is nog veraf. Eerst is er nog de cross in Baal. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen voor de titelstrijd. We zien wel waar we uitkomen. Ik wil zoals steeds met zo min mogelijk stress starten, maar deze derde plaats is alvast een opsteker."

