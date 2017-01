Gianni Vermeersch droomt van top vijf op BK: "Dit is een eerlijke omloop"

Vermeersch woont amper op 20 kilometer van het parcours in Oostende, in Klerken, bij Diksmuide. "Ik ben een kind van de streek, dus ik ben hier al regelmatig eens geweest. Gisteren was de zogenaamde beruchte zandstrook amper berijdbaar. Vandaag ligt dat al helemaal anders door de vele regen. Je kon al een heel eind verder door het zand. De strook evenwijdig met de zee was zelfs zeer goed berijdbaar. Veel zal dus afhangen van het weer op zondag, al denk ik, als er al veel wedstrijden zijn verreden, het voor de profs moeilijk fietsen zal zijn in dat zand. Nu goed, zondag wint hoe dan ook de sterkste, dit is een eerlijke omloop."

"Winnen is praktisch onmogelijk"

Zelf is hij al een aantal weken goed op dreef, maar door pech vertellen zijn resultaten anders. De podiumplek in Bredene vorige week was dan ook een opsteker. "Ik vertrek met een goed gevoel naar het BK", klinkt het. "Als ik puur naar het resultaat kijk, zou ik met een top vijf heel tevreden zijn. Ik besef uiteraard dat winnen praktisch onmogelijk is. Maar een plek bij de eerste vijf moet kunnen, als alles een beetje meezit. Ik hoop vooral dat ik zondagavond met een goed gevoel kan terugkijken op het BK."

(Belga)