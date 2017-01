Gianni Meersman schenkt truitje aan wie zijn laatste overwinning het mooiste natekent

Hartproblemen dwingen de West-Vlaamse wielrenner om het profwielrennen voor bekeken te houden, zo maakte de sympathieke Ingelmunsternaar recent zelf bekend. Doodzonde, want vorige zomer pakte hij nog twee overwinningen in de Ronde van Spanje - al gaat gezondheid uiteraard voor alles.

Nu pakt Meersman uit met een opvallend tekenwedstrijdje, waarbij een truitje van zijn ploeg Etixx-Quick Step te winnen valt. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een tekening maken van zijn laatste overwinning, die dus van 24 augustus 2016 in de Vuelta. Dat verkondigde de renner zondag zelf op zijn Twitterpagina.

I'm going to give away a jersey from Etixx - Quickstep to the person who will send me the best drawing of my last victory.