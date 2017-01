Gent-Wevelgem heeft wildcards voor Sport Vlaanderen-Baloise, WB-Veranclassic en Wanty-Groupe Gobert

De organisatie van Gent-Wevelgem heeft dinsdag wildcards uitgedeeld aan de Belgische procontinentale teams Sport Vlaanderen-Baloise, WB-Veranclassic-Aqua Protect en Wanty-Groupe Gobert en aan het Nederlandse Roompot-Nederlandse Loterij.

Wanty-Groupe Gobert, Topsport Vlaanderen-Baloise en Roompot waren er ook vorig jaar bij. De andere uitnodigingen gingen toen naar Cofidis, Direct Energie, Bardiani en CCC. Voor Wanty-Groupe Gobert draaide de wedstrijd op een drama uit. Hun renner Antoine Demoitié kwam na 115 kilometer koers ten val en werd door een motorfiets overreden. De Luikenaar werd in kritieke toestand afgevoerd en bezweek aan zijn verwondingen. "We never forget #192", twitterde de organisatie bij de bekendmaking van de wildcard voor Wanty-Groupe Gobert.

De 79e editie van Gent-Wevelgem gaat zondag 26 maart in Deinze van start. Wereldkampioen Peter Sagan (BORA-hansgrohe) is de titelverdediger.

(Belga)