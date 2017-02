Geen breuken voor Jens Keukeleire na aanrijding op training

Jens Keukeleire werd donderdag op training aangereden door een wagen in Spanje en liep daarbij verschillende schaafwonden op. Hij klaagde ook over pijn aan de linkerschouder, een gelijkaardige pijn als in 2013 toen hij een sleutelbeenbreuk overhield aan een val op training. "Ik vrees voor hetzelfde verdict", zei hij donderdag nog. "Maar ik weet pas meer als ik me vrijdag uitgebreid laat onderzoeken."

Vrijdag keerde hij terug naar België en liep hij langs in het ziekenhuis. "Ik heb net de uitslagen gehad", zegt hij "Er is niks gebroken. Alles is nog intact. Ik moet nu een klein beetje rust nemen en alles komt in orde." Goed nieuws dus voor de Bruggeling die zich geen zorgen hoeft te maken over zijn voorjaar.

