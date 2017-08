Fenna Vanhoutte geklopt door Australische Amy Cure

Dinsdag werd in Dudzele een vrouwenwielerwedstrijd georganiseerd, over een traject van ruim 84 km. Na meer dan twee uur koers werd er gesprint voor de zege. De Australische Amy Cure was de snelste, voor Fenna Vanoutte en de Française Margot Dutour.

(Foto Coghe)

De top 10

01 Amy Cure (Aus)

02 Fenna Vanhoutte

03 Margot Dutour (Fra)

04 Gaia Tortolina (Ita)

05 Natalya Saifutdinova (Kaz)

06 Mieke Docx

07 Claudia Jongerius (Ned)

08 Kelly Kalm (Est)

09 Fien Delbaere

10 Lauren Creamer (Irl)

