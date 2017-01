Emiel Planckaert mist seizoenstart

Door een schouderblessure opgelopen bij een val in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ziet de Zwevegemse belofte Emiel Planckaert (Lotto-Soudal) zijn seizoenstart uitgesteld. Omdat deze blessure een operatieve ingreep vereist, zal Emiel een tiental weken in revalidatie zijn zodat hij de seizoenstart zal missen. Emiel hoopt dat de inactiviteit tot een minimum beperkt wordt zodat hij dit seizoen nog zijn profwaardigheid met de nodige resultaten kan bewijzen en zodoende in de voetsporen kan treden van zijn broers Baptiste (Astana) en Edward (profdebuut bij Baloise- Topsport Vlaanderen).

(RRZ)