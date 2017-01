Eli Iserbyt wil titel bij de beloften verlengen

Het voorbije seizoen toonde hij zich minder oppermachtig, maar de renner van Marlux-Napoleon Games voelt zich sterk genoeg om opnieuw mee te dingen naar de titel van wereldkampioen.

Zeven zeges heeft Iserbyt intussen op de teller: zijn eerste overwinning kwam er in de Koppenbergcross in Oudenaarde op 1 november, daarna mocht hij ook juichen in de Superprestige in Gavere, Essen, Overijse, Loenhout, Baal en midden januari in de Wereldbeker in Fiuggi. De renner vertoefde de voorbije twee weken in Spanje om zich voor te bereiden op het WK. "Die zege in Fiuggi heeft me wel deugd gedaan", sprak hij op een persmoment met de Belgische ploeg. "Daarna heb ik dan de Wereldbeker in Hoogerheide laten schieten omdat ik er niets meer te winnen had. Liever bereidde ik me goed voor in Spanje. Het weer was er wel niet al te best, maar ik heb er toch kunnen trainen, voldoende rust genomen ook. Dat is ook wel belangrijk. In België is er toch altijd veel stress. Als je op stage bent, ligt de focus alleen op de cross en trainen."

Iserbyt is minder dominant in zijn tweede seizoen. "Dat lijkt misschien zo, maar het niveau is ook gewoon verbeterd bij de beloften", zegt hij daarover. "De concurrentie is sterker, vandaar dat het moeilijker is om te winnen. Ik heb ook enkele wedstrijden bij de profs gereden en dat vond ik ook wel belangrijk om te doen, om je eens te meten met de anderen."

Zondag is er het WK. Iserbyt zal alleen tevreden zijn met goud. "Ik heb die regenboogtrui een jaar mogen dragen, ik wil dat graag nog een keer doen. Het is speciaal, dwingt respect af en het streelt toch je ego, dus liefst houd ik die nog een jaartje aan."

