Eli Iserbyt van het ziekbed naar de zege: "Heb me geamuseerd op dit parcours"

Zijn vorige zege dateerde van 11 december in Essen, nu mag hij opnieuw huiswaarts met de zegeruiker. "Nochtans lag ik de voorbije twee dagen ziek in bed", verraste hij donderdag na zijn zege in Loenhout.

Even zag het ernaar uit dat Iserbyt niet zou starten in Loenhout. "Tot gisteren was het nog onzeker of ik hier vandaag wel zou starten, meer dan twintig minuutjes losrijden op de rollen zat er niet in", bekende hij.

Van die ziekte had hij evenwel geen last meer in Loenhout. "Ik voelde me goed vandaag en heb me hier geamuseerd op dit parcours. Het was moeilijk om het verschil te maken in de beginfase, op het eind lukte me dat wel en reed ik weg bij de anderen na een jump over de gracht."

Zondag rijdt Iserbyt nog de GP Sven Nys in Baal, een week later start hij - zoals hij al aangaf op de ploegvoorstelling van Marlux-Napoleon Games voor de start van het seizoen - op het BK bij de profs. "Ik kijk er naar uit. Zo'n eerste BK bij de grote jongens, dat is toch wel spannend. Bij de beloften kan ik alleen maar verliezen, nu sta ik voor een echte test."

Nicolas Cleppe (Telenet Fidea Lions) eindigde op de derde plaats, maar verliest niet al te veel tijd in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee. "Ik denk dat die tweede plek in het klassement nu wel veilig is", aldus de renner, "meer dan die derde stek zat er vandaag niet in voor mij, op het eind was mijn bobijntje af, Thijs was sneller in de sprint."

