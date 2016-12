Eli Iserbyt triomfeert in Loenhout

Eli Iserbyt heeft donderdag in Loenhout de zesde manche van de DVV Trofee bij de beloften gewonnen.

Het was Thijs Aerts die de start voor zijn rekening nam in Loenhout en als eerste het veld in dook. Hij nam enkele lengtes, maar een grote groep, met onder meer Iserbyt, Nicolas Cleppe en Joris Nieuwenhuis hield hem in het vizier. Al snel werd het commando overgenomen door de wereldkampioen die een paar stevige prikjes uitdeelde, maar wegrijden deed hij nog niet.

Iserbyt voelde zich duidelijk in zijn sas, versnelde nog even en moest enkel nog Cleppe in zijn wiel dulden. De Telenet Fidea Lion kwam evenwel ten val en kwam zo in een groepje met achtervolgers terecht.

Op Iserbyt stond in de tweede koershelft geen maat. Hij soleerde naar de zege, voor Aerts en Cleppe. Hij vergroot in de tussenstand van het klassement ook zijn voorsprong en telt nu 3:56 voorsprong op Nicolas Cleppe. Adam Toupalik volgt al op 7:26.

Voor Iserbyt is het na enkele ereplaatsen de voorbije weken dus toch weer prijs. Zijn vierde overwinning van het seizoen, na eerdere zeges in Essen (10/12), Gavere (13/11) en op de Koppenberg (1/11).

(BELGA)