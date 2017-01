Eli Iserbyt kan wereldtitel niet verlengen

De ijspiste van zaterdag is door de dooi en regen herschapen tot een modderbrij in Luxemburg, al werd er wel nog altijd even veel uitgegleden. Topfavoriet Joris Nieuwenhuis nam de beste start en kreeg ook nog de Deen Simon Andreassen, wereldkampioen in Tabor bij de junioren, met zich mee. Achter hen volgde een groepje met een Spanjaard, Quinten Hermans en Nicolas Cleppe. Eli Iserbyt zat nog wat verder.

Nieuwenhuis aarzelde niet en legde meteen een hoog tempo op. Andreassen moest al snel passen en na de eerste ronde telde de Nederlander 15 seconden voorsprong op de Deen. Cleppe volgde wat verder, Iserbyt en Hermans telden 21 seconden achterstand. In de tweede ronde zag Andreassen het achtervolgende groepje terugkeren. Eli Iserbyt nam al gauw de tweede positie in. Nieuwenhuis telde toen al bijna 30 seconden voorsprong. Iserbyt wilde nog wel, maar schoof onderuit in een plas en viel terug. Een tweede valpartij wrong zijn kansen volledig de nek om, hij zou zichzelf niet opvolgen.

Ook Quinten Hermans beleefde geen al te beste dag en kwam niet in het stuk voor. Strijd moest dus van de andere Belgen komen en vooral Nicolas Cleppe en Thijs Aerts weerden zich fel.

Valpartijen speelden hen evenwel ook parten, want hoewel Cleppe even op een tweede stek reed, zag hij zich terugvallen na een schuiver waardoor Bertolini opeens meedeed voor de medailles. Ook de Italiaan zou ten val komen en finaal kregen we in de slotronde de Spanjaard Felipe Orts op plek twee, in zijn zog volgde Cleppe. De Spanjaard gleed beter over het parcours en pakte een zilveren medaille, door een valpartij en lekke band moest ook Thijs Aerts de medailledroom opgeven en vrede nemen met een vierde stek.

Nieuwenhuis kwam geen enkele keer ten val op het parcours en reed soeverein naar zijn eerste wereldtitel, voor Orts en Wouters die zich op het eind nog naar de bronzen medaille knokte.

(Belga - foto's Belga)