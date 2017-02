E3 Harelbeke is dit jaar niet voor 'papcoureurs'

Dit jaar koos de organisatie voor een peuter, compleet met E3-pamper en bandana, als campagnebeeld. De peuter van 2,5 jaar staat symbool voor de jonge koers die E3 Harelbeke eigenlijk is. "We mogen dit jaar onze 60ste verjaardag vieren, in vergelijking met andere grote koersen uit de streek zijn we relatief jong", vertelt Jacques Coussens namens het bestuur.

De kleine Remy uit Kortrijk staat symbool voor het jonge en dynamische bestuur. Toch is E3 Harelbeke 'niet voor papcoureurs' staat op zijn rug te lezen. Het ontwerp van de affiche is er opnieuw een van C-design Waregem.

Marc Vanhecke uit Oostkamp maakte opnieuw de trofee. Het kunstwerk stelt een jonge dynamische zestiger voor.

(PVH/foto LOO)