Driedaagse wordt voortaan eendagswedstrijd 'Dwars door West-Vlaanderen'

In feite is het parcours een blauwdruk van de slotetappe van de Driedaagse van West-Vlaanderen. De startsite is gelegen aan de Vismijn van Nieuwpoort. Van daaruit trekken de renners een lus van 151 kilometer waarna men in Ichtegem nog eens vier plaatselijke ronden van elk 13 kilometer afwerkt.

"Vanuit Nieuwpoort volgen we even de kustlijn naar Middelkerke om zo Gistel aan te doen. Dat is een knipoog naar Johan Museeuw, nog steeds de peter van onze wedstrijd", stelt voorzitter Rik Goethals. "Via Diksmuide, Langemark, Ieper en Poperinge zetten we daarna koers naar Heuvelland. Daar wachten de Goeberg, Rodeberg, Monteberg, Kemmelberg en de Scherpenberg. Laatstgenoemde helling situeert zich op 101 kilometer van de finish. Na passages in Kortemark en Koekelare bereiken we zo Ichtegem waar nog eens vier plaatselijke ronden ven elk 13 kilometer worden aangedaan. Daarin zitten telkens de kasseizones van de Lookhuisstraat en de Fonteinstraat inbegrepen, naast de Keiberg en de Catteberg. Ingrediënten genoeg om er een boeiend kijkstuk van te maken", besluit Goethals.

De organisatie strikte met Lotto-Soudal, Quick-Step Floors, BMC, FDJ en LottoNL-Jumbo vijf WorldTour-ploegen. "Daarnaast komen er ook nog eens tien professioneel continentale teams en zes continentale ploegen aan de start", geeft sportdirecteur Peter Brackez mee. "Met spijt in het hart hebben we een streep getrokken onder onze rittenkoers. Niet om financiële redenen, maar simpelweg omdat het organisatorisch zoveel rompslomp met zich mee bracht dat het niet meer haalbaar was voor ons niet zo omvangrijke organisatiecomité. Maar wel wilden wel onze slotetappe niet laten verloren gaan, vandaar de creatie van de eendagswedstrijd Dwars door West-Vlaanderen 'Johan Museeuw Classics'. We zijn trouwens ook mee in het project van de Belgian Cycling Cup gestapt. Na enkele verkennende gesprekken kwam wij snel tot een akkoord waardoor onze koers ook live zal uitgezonden worden op televisiezender VTM".

(BELGA)