Devolder en Dupont krijgen 'stop darmkanker' achteraan op de wielerbroek

"Onlangs moesten we afscheid nemen van Stephanie Buffel, vrouw van voetballer Thomas Buffel van KRC Genk. En nog recenter was er ex-wielerprof Serge Baguet die ons verliet. Beiden stierven aan de gevolgen van darmkanker", laat de ploeg optekenen in een persbericht. "Alle dagen sterven vijf Vlamingen aan de gevolgen van darmkanker. Dat is bijna vier keer meer dan in het verkeer. En dat terwijl je weet dat er 90 procent kans op genezing is als darmkanker vroegtijdig ontdekt wordt. Gebrek aan kennis over darmkanker is de oorzaak van zo veel leed en hieromtrent kennis delen kan levens redden."

Om die reden vraagt het team van ex-wielerprof Nick Nuyens Veranda's Willems-Crelan Pro Cycling Team tijdens de voorjaarsklassiekers extra aandacht voor darmkanker. Het team zal met de boodschap "stop darmkanker" achteraan op de broek rijden, en steunt hiermee de vzw Stop Darmkanker van Dr. Luc Colemont. Tevens trapt het Veranda's Willems-Crelan Pro Cycling Team, met Stijn Devolder en Timothy Dupont als kopmannen, hiermee de internationale maand tegen darmkanker op gang (maart).

(Belga)