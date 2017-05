Debusschere: "Revanche genomen voor etappe naar Moorslede"

"We waren naar deze Baloise Belgium Tour gekomen met de intentie om er een rit te winnen", opende Debusschere. "Vandaag was het de laatste kans en die hebben we dus gegrepen. We hadden vooropgesteld zeer laat aan de voorbereiding van de massasprint te beginnen en dat is ons ook gelukt. Op 2,5 kilometer van de eindmeet groepeerden we ons en stoven dan naar voor om de koers in handen te nemen. Ik was de laatste man, werd perfect afgezet en kon het netjes afmaken."

"Met de ploeg hebben we tijdens de tweede etappe naar Moorslede de fout gemaakt te ver te zitten tijdens de beklimming van de Kemmelberg", vervolgde Debusschere. "We kwamen daardoor niet meer in het stuk voor, dus ben ik maar al te blij dat we die fout vandaag hebben rechtgezet. Mijn volgende koers wordt de 'Hammer Series' in Nederland (2-4 juni). Daarna volgt de Ronde van Zwitserland en dan de titelstrijd in eigen land. Wat mijn deelname aan de Tour de France betreft, verkeer ik nog in het ongewisse. Wellicht zal ik er dit jaar niet bij zijn. Maar het is afwachten tot na de Ronde van Zwitserland en de Dauphiné, wanneer de selectie wordt bekendgemaakt."

(Belga)