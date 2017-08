Debusschere en Wallays verlaten Ronde van Polen en trekken naar Herning

De Belgische selectie in Herning is vanaf donderdag voltallig. In de voormiddag arriveren zeven landgenoten: Jasper De Buyst, Iljo Keisse, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Edward Theuns, Bert Van Lerberghe en Maarten Wynants. Zij waren niet aan de slag in de Ronde van Polen, maar reden eerder de Prudential Ride van zondag in Londen reden of de Clasica San Sebastian van zaterdag in Baskenland.

Wat later op de dag arriveren ook Jens Debusschere en Jelle Wallays. De twee renners van Lotto Soudal reden woensdag de vijfde etappe nog uit in Polen, maar verschijnen donderdag niet aan de start van de voorlaatste etappe in de WT-koers.

Zondag wordt het EK voor de mannen elite verreden in Herning. De speerpunten zijn Debusschere, Keukeleire en Theuns.

