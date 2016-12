Brug BK veldrijden in Oostende wordt uitzonderlijk opengesteld voor skaters

In afwachting van het BK veldrijden is de brug eigenlijk voor niemand toegankelijk. "Burgemeester Johan Vande Lanotte kan zich echter voorstellen dat deze brug wel degelijk tot de verbeelding spreekt bij skaters. Daarom werd in samenspraak met de organisator van het BK beslist om de brug op woensdag 28 december tussen 12 en 18 uur open te stellen voor de skaters. Op de andere dagen blijft de brug ontoegankelijk", klinkt het in een persbericht.

"We snappen dat het verleidelijk is voor skaters om de hellingen van de brug uit te proberen. Intensief skategebruik zou de brug echter teveel beschadigen. Maar in plaats van streng te verbieden, maken we de brug op één namiddag in de kerstvakantie toegankelijk voor de skaters. Op die manier kunnen ze zelf, onder begeleiding, de brug ontdekken en uitproberen", aldus Johan Vande Lanotte.

"Ik ben ervan overtuigd dat we zo een mooie afspraak kunnen maken met de skaters, dat ze deze afspraak ook respecteren en dat zij op de andere dagen de brug niet gebruiken. Hun verantwoordelijkheidszin, daar vertrouw ik op", klinkt het nog. De skaters wordt aangeraden om de nodige bescherming te dragen. Het betreden van de brug is op eigen risico. Er zullen die woensdag wel enkele begeleiders aanwezig zijn, om toezicht te houden.

(MF)