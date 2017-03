Bredene-Handzame Classic is aan zevende editie toe

Voor 'de grote broer' wordt het wellicht weer een festival voor de sprinters. Beide wedstrijden hebben plaats op vrijdag 17 maart, de Bredene-Handzame Classic is de derde manche van de Beker van België of Napoleon Games Cup.

Aan het parcours werd stevig gesleuteld. De bergzone in het Heuvelland wordt niet meer aangedaan. Wel is de Gitsberg opgenomen in het gloednieuwe traject. "Onze startplaats blijft behouden in Bredene. Vanaf het Staf Versluyscentrum zetten we koers richting Oostende en Oudenburg. Via Middelkerke, Nieuwpoort en Koksijde trekken we dan naar De Moeren. Op die poldervlakte speelt de wind altijd een grote rol en kan het peloton in verschillende waaiers verbrokkelen", meldt koersdirecteur Stefaan Decleir.

"Vanuit Poperinge gaat het dan richting Hooglede om na 138 kilometer Gitsberg aan te doen. Het was daar dat tijdens het Belgisch kampioenschap in 2011 Tom Boonen en Philippe Gilbert een mooi duel uitvochten. Na deze kuitenbijter gaat het in een streep naar Handzame waar na 149 kilometer koers nog eens drie plaatselijke ronden, van elk 15 kilometer, op het programma staan met daarin telkens de passage op de Ruidenberg.

Vorig jaar ging de zege naar de Slovaak Erik Baska. Hij haalde het toen na een massaprint van de Nederlander Dylan Groenewegen en Gianni Meersman. Sinds het ontstaan van de Bredene-Handzame Classic slaagde er nog niemand in een groepssprint te ontlopen.

Organisator Bert Pattyn mag met Bora-Hansgrohe, Katusha-Alpecin, Lotto-Soudal en Quick-Step Floors vier Worldteams verwelkomen. "Ik zie onze koers als een soort kweekvijver voor de jeugd. De wereldkampioen bij de beloften Kristoffer Halvorsen start bij ons in Bredene. Maar er staat nog mooi volk op de voorlopige deelnemerslijst zoals Kris Boeckmans, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Baptiste Planckaert, Timothy Dupont en Stijn Devolder. Onze wedstrijd blijft natuurlijk veel concurrentie ondervinden van Milaan-Sanremo maar met 22 stevige ploegen ben ik best tevreden".