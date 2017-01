BK-zilver voor Nicolas Cleppe, vijf West-Vlamingen in top 12

Quinten Hermans maakte er bij afwezigheid van Eli Iserbyt - de regerende wereldkampioen bij de beloften moet door zijn profcontract bij Marlux-Napoleon Games vanmiddag bij de profs van start - een ware onemanshow van. Op het lastige parcours aan de kust vermorzelde hij de verzamelde tegenstand. "De zandstroken lagen mij minder en daar maakte Quinten het verschil", vertelde NicolasCleppe, ploegmaat van Hermans bij Telenet-Fidea Lions, na afloop. "Telkens reed ik me daar vast en kon hij wegrijden. Dit is een correcte uitslag. Nu ligt de focus op het WK, maar eerst wachten me nog twee zware trainingsweken. Of dit zilver me een stapje dichter bij een profcontract brengt? Dat v...