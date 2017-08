Benjamin Declercq geeft op met pijn aan de knie

"Benjamin sukkelt met problemen aan de knie sinds zijn val in de Ronde van Luxemburg", verduidelijkte Walter Planckaert. "Hij krijgt nu rust voorgeschreven en maandag gaat hij een scan laten nemen."

Declercqs ploegmaat Piet Allegaert is inmiddels nog altijd leider in het strijdlustklassement. "We gaan er alles aan doen om die groen-zwarte trui te behouden, maar gemakkelijk zal het niet worden", weet Planckaert. "Er komen nog drie lastige ritten, eigenlijk de lastigste."

Allegaert heeft tien punten voor op de Nederlander Elmar Reinders. Laurens De Vreese volgt als derde op 22 punten."

(BELGA)