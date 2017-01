Belgische titel voor Thibau Nys, Yorben Lauryssen 5de

Thibau Nys en Dante Coremans gooiden meteen de knuppel in het hoenderhok. Alleen Lennert Belmans en Ward Huybs konden het ritme volgen. Yorben Lauryssen en zijn ploegmaat Arne Baers moesten nipt passen. Uit de achtergrond kwam alleen nog Jelle Declerck terug. In de slotronde kwam Coremans ten val tijdens de passage over de balken, waarna Nys de forcing voerde. I...