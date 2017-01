Baptiste Planckaert achtste in criterium als opwarmer voor Tour Down Under in Australië

De 22-jarige Australiër was in de massasprint sneller dan de Ier Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) en diens ploegmaat, wereldkampioen Peter Sagan. Edward Theuns (Trek-Segafredo) werd vijfde. Met Sean De Bie (zevende) en Baptiste Planckaert (achtste) eindigden nog twee andere Belgen in de top tien.

Het criterium over 51 kilometer of 22 ronden geldt als opwarmer voor de Tour Down Under, die dinsdag start. Nathan Haas (Dimension Data) was de eerste renner die voor de aanval koos, maar lang hield zijn poging niet stand. Een aanval van Ben O'Connor (Dimension Data) en Will Clarke (Cannondale-Drapac) had meer succes, al was het vooral O'Connor die indruk maakte en zijn medevluchter al in de zesde ronde achter liet. Hij begon aan een solo die tot drie ronden van het eind zou standhouden.

De sprintersploegen, vooral Orica-Scott, deden hun werk in de slotfase en zorgden voor een massasprint. Daarin werd Caleb Ewan perfect gepiloteerd en sprintte hij naar de zege, voor Bennett en Peter Sagan. Ewan volgt op de erelijst zichzelf op. Edward Theuns, pas toe aan zijn eerste koers op de weg sinds zijn valpartij op 15 juli 2016 in de Tour de France waarbij hij een ruggenwervel brak, sprintte naar een vijfde plaats.

(Belga)