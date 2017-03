Arnaud Démare wint eerste rit in Parijs-Nice, Keukeleire start met reservefiets

Na 148 kilometer tussen start - en aankomstplaats Bois-d'Arcy was Démare in een spurt met twee sneller dan zijn landgenoot Julien Alaphilippe (Quick-Step Floors). In de spurt voor de derde plaats was de Noor Alexander Kristoff sneller dan Philippe Gilbert. In het klassement is Démare logischerwijs ook de eerste leider. Yves Lampaert eindigde als tweede landgenoot op de veertiende plaats.

De eerste rit zorgde ook onder de klassementsrenners voor een kleine aardverschuiving. Een strakke wind zorgde voor waaiers en onder meer de Spanjaard Alberto Contador en de Australiër Richie Porte verloren kostbare tijd.

Met zes van de acht renners vooraan toonde Quick Step Floors zondag bij de les te zijn in de openingsrit van Parijs-Nice. "We wisten dat het op die plaats kon gebeuren", aldus ploegleider Tom Steels, "dus onze jongens zaten goed vooraan. De ploeg trok stevig door en bijna iedereen was mee. Dat is toch wel een fijn gevoel. Akkoord, we winnen niet, maar worden wel tweede met Alaphilippe en ook onze andere klassementsrenner Daniel Martin was mee. Een goede zaak voor de ploeg."

Keukeleire arriveert zonder fiets

Jens Keukeleire (Orica-Scott) is tijdig aan de start geraakt van Parijs-Nice. De 28-jarige West-Vlaming nam zaterdag deel aan Strade Bianche, maar moest daarna meteen ook aan de bak in Parijs-Nice. Rond middernacht arriveerde hij in Parijs, met bagage, maar wel zonder fiets.

Maandag krijgen de renners in de tweede rit tussen Rochefort-en-Yvelines en Amilly 195 overwegend vlakke kilometers voor de wielen.

(Belga)