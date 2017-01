Aerts schenkt werkgever Nys de zege in GP Sven Nys

Geen moddercross in Baal, maar een omloop over een bevroren parcours en dat zinde Tom Meeusen wel die samen met ploegmaat Toon Aerts meteen na de start de wedstrijd in handen nam, stevig doortrok en de risico's niet schuwde op het gladde parcours. Wout van Aert zat iets verderop en was meteen op achtervolgen aangewezen. De wereldkampioen leek zijn dagje niet te hebben en zag het duo al meteen 15 seconden pakken.

...