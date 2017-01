Young Yellow Tigers groepswinnaar WK-kwalificatie

Op zaterdag 7 januari speelden de Belgische juniores meisjes in gastland Portugal tegen Polen. De eindstand Polen-België: 1-3. Opdracht volbracht dus voor coach Dominique Baeyens, die Fien Callens (Dentergem) vervangt. De taak van coach wordt voor de tweede ronde opnieuw aan Fien Callens overgedragen.

In de buurt van Porto werd op een gewelddadige manier gestart tegen de Poolse meisjes, die echter wel gemotiveerd geraakten na een 7-25 pandoering. In de tweede set moest de ploeg van aanvoerster Charlotte Coppin zelfs een achterstand van vijf punten wegwerken. Dat lukte o.a. door stevig blokwerk (14 punten in totaal in blok tegen 6 voor Polen) en een collectief goed scorende ploeg met uiteraard Britt Herbots als blikvanger, hoewel ze duidelijk goed was gescout door de Poolse tegenstander.

"Play hard, play smart"

Werd de achterstand in de tweede set nog weggewerkt (van 18-13 naar 18-18), dan lukte dat niet meer in de derde. Geen paniek bij de goed georganiseerde Belgische meisjes, waaronder Laure Flament uit Wevelgem en Janne Devos uit Koekelare. De Yellow Young Tigers moesten alleen nog twee matchballen prijs geven, maar uiteindelijk mochten ze een vreugdedans maken na het derde matchpunt via Herbots.

Dankzij deze 3-1 winst én de 3-0 zege tegen gastland Portugal, hebben de meisjes zich meteen geplaatst voor de tweede ronde van het WK-kwalificatietoernooi, dat van 18 tot 21 mei gespeeld wordt. De twee zeges maakten de Young Yellow Tigers tot groepswinnaar, waardoor ze sterke landen als Rusland, Turkije en Nederland, met coach Julien Van de Vyver, ontlopen. Wel krijgen ze Duitsland, Bulgarije en vermoedelijk Roemenië als tegenstanders in de tweede, beslissende ronde.

"Play hard, play smart. Opdracht met brio volbracht," wist coach Dominique Baeyens.

BELGIE: Coppin 9, D'Hondt 11, Coppens 7, Flament 6, Herbots 22, Van Avermaet 10, libero De Tant 1. Kwamen in: Moulin 1, Vleminckx.