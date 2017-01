Young Red Dragons winnen van Turkije

Hoewel de Young Red Dragons eerder ook met 0-3 wonnen tegen gastland Kroatië en nu ook de 3-0 winst tegen Turkije binnenhaalden, is het nog niet zeker of ze ook groepswinnaar worden. Dat blijkt op zondag 8 januari, als ze het tegen Letland moeten opnemen. Maar een plaats als beste tweede zit er zo goed als zeker in voor de Belgen. Een tweede plaats geeft toegang tot het WK-kwalificatietoernooi.

"Wij willen gewoon groepswinnaar worden om niet tot cijferwerk gedwongen te worden. Als het morgen draait zoals op de eerste twee toernooidagen, moet dat kunnen", klinkt het bij coach Kris Eyckmans.

Onzuiverheden

Van bij de start wordt voor ieder punt keihard geknokt met een 8-7 tussenstand voor de Red Dragons, maar Turkije neemt over bij 9-11. Meteen het sein voor Kris Eyckmans om zijn eerste time-out te nemen. Bij de Red Dragons sluipen een paar onzuiverheden in het spel en Turkije loopt uit tot 13-16. Bij 19-19 staan de bordjes in evenwicht in een beklijvende wedstrijd.

Het wordt een echte thriller in money time met een aantal mooie rallys (21-21 en 23-23). Malisse serveert Turkije in de verdoemenis en de Red Dragons halen de eerste set binnen met 25-23.

Hetzelfde scenario in de tweede set, met krachtvolley langs beide zijden. België slaat de eerste kloof bij 8-6. Malisse blijft schitterend serveren (10-6 ) en in 'defence' geven onze landgenoten geen krimp (14-10). Pardon blokt 16-11 op het bord. Turkije krijgt het dermate op de heupen dat het met een gele kaart voor protest bedacht wordt bij 19-13. Als Peeters en Kindt zich dan ook aanvallend gaan uitleven is de kloof niet meer te overbruggen (22-17).

Toernooi voorbij voor Maddens

De Red Dragons gaan in de derde set op hun elan door en slaan meteen keihard toe (8-3). België heeft de wedstrijd onder controle. Via een paar plaatsballen wordt het 10-7, maar Turkije knabbelt aan de voorsprong (14-13). Hofmans heeft een paar leuke oplossingen in petto (17-13). Turkije bezwijkt onder de druk (22-18) en Kindt neemt het slotakkoord voor zijn rekening : 25-21.

Een tevreden coach Kris Eyckmans: "Voor de wedstrijd had ik mijn spelers gevraagd verstandig te spelen, hard te werken op het veld en te vechten met enthousiasme. Mijn spelers hebben die taak met verve volbracht ".

Minder goed nieuws voor Lars Maddens (Menen). Vandaag besliste de medische staf dat het toernooi voor hem voorbij is omwille van een enkelblessure die hij opliep donderdagavond op de training.

BELGIE: Peeters 12, Lemant 4, Hofmans 17, Kindt 11, Pardon 5, Malisse 6, libero Verstraete. Kwam in: Dufraing.

(25-23, 25-18, 25-20)