Young Red Dragons verslaan Portugal met 3-0

Donderdag gingen de Belgen met 2-3 onderuit tegen Roemenië, gastland voor kwalificatietoernooi E. Vrijdag volgde een 3-0 zege tegen IJsland.

De acht groepswinnaars en de beste twee tweedes mogen naar het EK, dat van 22 tot 30 april in Hongarije en Slowakije gespeeld wordt. Met zeven punten staat België voorlopig met 7 punten aan de leiding in poule E. Portugal, dat zondag nog Roemenië treft, is tweede met drie punten. Roemenië, dat tot nog toe enkel tegen België speelde, is derde met twee punten. De IJslanders zijn puntenloos laatste.