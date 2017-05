Yellow Tigers winnen tweede keer van Frankrijk

Coach Vande Broek koos voor een andere starting six, maar ook in de loop van deze wedstrijd kregen veel speelsters speelgelegenheid. Met deze tweede overwinning zit een eerste luikje van de oefenwedstrijden erop, zondag wordt er nog getraind in het Franse Belfort. Zondagavond keert het team terug naar België.

Kapitein Charlotte Leys uit Poperinge kwam als enige West-Vlaamse in actie. Volgende week staat een nieuwe reeks oefenwedstrijden in en tegen Polen op het programma.

(MC)