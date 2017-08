Yellow Tigers winnen eerste oefenpot tegen Slovenië

Bondscoach Gert Vande Broek gunde wedstrijdminuten aan de volledige selectie van veertien speelsters. Na de eerste drie sets werden nog twee extra sets afgewerkt en ook daarin toonde België zich telkens een maatje te groot.

Ook vrijdag en zondag oefenen de Yellow Tigers nog tegen Slovenië. De Belgen bereiden zich voor op de WK-kwalificaties in Rotterdam (22-27 augustus), waarin ze het opnemen tegen Tsjechië (22/08), gastland Nederland ( 23/08), Slovenië (24/08), Bulgarije (26/08) en Griekenland (27/08). In Rotterdam worden de laatste twee tickets voor het WK 2018 in Japan uitgedeeld.

Fandag in Brugge

Daarna zetten de Yellow Tigers de laatste rechte lijn in richting het EK in Azerbeidzjan (22 september-1 oktober). Op 16 september staat op de fandag in Brugge een oefeninterland tegen Duitsland op het programma.

De Belgische selectie in Maribor: Ilka Van de Vyver, Jasmien Biebauw, Charlotte Leys, Celine Van Gestel, Britt Herbots, Jodie Guilliams, Laura Heyrman, Marlies Janssens, Freya Aelbrecht, Nathalie Lemmens, Lise Van Hecke, Kaja Grobelna, Amber De Tant, Valérie Courtois.

(Belga)