Yellow Tigers verslaan nu ook Spanje

De Yellow Tigers (FIVB 16) klopten Spanje (FIVB 33) met 3-0. De setstanden waren 25-21, 25-18 en 25-14.

België speelt in totaal vijf duels in kwalificatiegroep D. Woensdag waren de troepen van bondscoach Gert Vande Broek met 3-0 te sterk voor het veel lager geklasseerde Letland (FIVB 66). Vrijdag wacht een duel met Wit-Rusland (FIVB 44), zaterdag spelen de Tigers tegen Bosnië en Herzegovina (FIVB 79) en zondag tegen Italië (FIVB 8). De groepswinnaar plaatst zich voor het WK 2018 in Tokio, de tweede krijgt van 22 tot 27 augustus nog een laatste kans. In barragematchen tegen de tweedes uit de andere Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets gestreden.

