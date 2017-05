Yellow Tigers verliezen eerste oefenpartij in Polen

De Yellow Tigers zijn op stage in Legionowo en werkten er hun eerste oefenpartij af. Het werd een spannend duel waarin de thuisploeg aarzelend startte en de Belgen meteen goed in de wedstrijd zaten. In een aanvallend zeer sterke eerste set konden de Belgen het laken naar zich toe trekken (21-25). In de tweede beurt werd een 7-0 en 16-12 achterstand opgehaald en in een bijzonder spannend slot werd het 23-25.

Bij 23-23 was er in de derde set ook uitzicht op een 0-3 zege maar de Polen gaven via een onhoudbaar midden niet op en pakten de set met 25-23. Het niveau van de thuisploeg steeg en zo nam Polen vlot setwinst (25-21). Een vijfde set met wisselende kansen ging met het kleinste verschil naar de thuisploeg met 15-13.

De Tigers bereiden zich in Polen voor op het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk (vanaf 31 mei). Ook zaterdag en zondag volgen nog oefenduels tegen Polen.