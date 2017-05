Yellow Tigers verliezen derde keer tegen Polen

Beide coaches roteerden in hun opstellingen maar het spelbeeld van de voorbije dagen bleef echter hetzelfde. Een spannende eerste set waarin de Belgen een kleine achterstand in money time ongedaan maakten van 16-13 naar 21-21. Uiteindelijk opnieuw een stevige Poolse aanval die de set besliste bij 25-23.

Tweede set

In de 2de set startten de Yellow Tigers goed en dit resulteerde in een kleine voorsprong 7-8. Via een tussenspurt met stevige Poolse servicedruk ging het scorebord naar 16-11. Maar de Belgen gaven niet af en met de juiste mentaliteit vochten zij terug tot 21-20. Een stevig Pools blok besliste de set bij 25-21.

Derde set

In de 3de set leken de kopjes even naar beneden te gaan, maar na een time-out van coach Vande Broek werd er opnieuw gevochten en ging het via een sterk blok en middenaanval naar 11-16, 14-21 en uiteindelijk 21-25 setwinst.

Vierde set

Dit scenario leek zich aanvankelijk door te zetten in de 4de set met een 14-16 voorsprong. Een opnieuw verhoogde Poolse opslagdruk ontregelde het aanvalsspel en het ging naar 21-18 en 25-20 setwinst voor Polen.

Komende week volgt voor de Yellow Tigers een laatste volledige trainingsweek als ultieme voorbereiding op het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk vanaf 31 mei.

(MC - foto Bart)